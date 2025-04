Bresaola: Valtellina Igp chiude 2024 a 480 mln di valore al consumo (+6,5%)

Piu' di 12.600 tonnellate prodotte, cresce export a 14 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 apr - Con una produzione che supera le 12.600 tonnellate (+6,52% sul 2023), il comparto della Bresaola della Valtellina Igp chiude un 2024 in positivo, tornando a riscontrare i numeri pre-pandemici. Il settore ha inoltre segnato 480 milioni di euro (+6,52%) di valore al consumo e un aumento dell'impatto occupazionale sul territorio, diretto e indotto, del +4%.

Lato distribuzione, la Gdo si conferma il principale canale di vendita con il 77% della produzione totale. In crescita anche i numeri legati all'export che rappresenta il 5% della produzione, con un valore di 14 milioni (+4,64%): nel 2024, sono state esportate infatti 632 tonnellate nei Paesi Ue (72% del totale in aumento del +3,2% rispetto al 2023) ed extra Ue (28% del totale in aumento del +8,5%), dove spiccano diversi paesi del Medio Oriente. Tuttavia, nonostante i dati attuali mostrino una netta ripresa del comparto, le preoccupazioni tra i produttori restano elevate soprattutto per una marcata contrazione della disponibilita' di materia prima di origine europea che ha determinato un impatto significativo sull'approvvigionamento del settore. Se nel 2023 la quota di carne bovina proveniente dai Paesi dell'Unione aveva raggiunto il 30%, nel 2024 si e' ridotta al 22% e si prevede il proseguimento di questo trend negativo anche nel 2025.

Infine, preoccupa il ricorso ormai quasi inevitabile al regime extra-Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) per l'ingresso in Europa, che comporta un aumento complessivo del costo della materia prima che puo' raggiungere il 50% rispetto al suo prezzo iniziale.

