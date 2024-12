Brasile: disoccupazione cala ancora al 6,1% tra settembre-novembre 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Il tasso di disoccupazione continua a scendere in Brasile. Tra settembre e novembre 2024 si e' attestato al 6,1%, il livello piu' basso degli ultimi 12 anni, in base a quanto emerge dai dati dell'istituto di statistica Ibge. 'L'espansione del mercato del lavoro in Brasile e' destinata a raggiungere livelli record nel 2024', ha spiegato Adriana Beringuy, coordinatrice della ricerca presso l'ente. Si tratta dell'ottavo calo consecutivo del tasso di disoccupazione nella prima economia dell'America Latina. Il dato aveva toccato un minimo gia' nel periodo agosto-ottobre, quando aveva raggiunto il 6,2%. Nel trimestre settembre-novembre le persone in cerca di lavoro in Brasile erano 6,8 milioni, 1,4 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nell'ultimo trimestre analizzato (settembre-novembre) il tasso di disoccupazione e' sceso di 1,4 punti percentuali nel corso dell'anno e la popolazione attiva ha raggiunto i 103,9 milioni, stabilendo un nuovo record. La quota di lavoro informale e' leggermente diminuita, passando al 38,7%, rispetto al 39,2% del periodo settembre-novembre 2023. Il continuo calo della disoccupazione e' una buona notizia per il governo del presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, che sta affrontando la sfiducia del mercato sulla sua capacita' di pareggiare il bilancio.

