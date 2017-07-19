Brasile: banca centrale mantiene tasso riferimento stabile al 15%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 nov - La banca centrale brasiliana ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento stabile al 15 per cento. Lo ha comunicato la banca al termine del meeting di politica monetaria che si e' concluso oggi. La banca ha mantenuto fermo questo tasso, uno dei piu' alti al mondo, da luglio, dopo sette aumenti consecutivi. Nel comunicato diffuso al termine della riunione, il Comitato per la Politica Monetaria dell'Istituto ha indicato che questo approccio cauto e' dovuto alla significativa incertezza che circonda i dazi imposti dagli Stati Uniti su alcuni beni brasiliani.

L'inflazione in Brasile ha mostrato segni di rallentamento negli ultimi mesi, sebbene a settembre sia leggermente aumentata al 5,17% su base annua, superando il limite massimo dell'obiettivo ufficiale del 4,5%.

Red-cel

