Brandizzo: Salvini, incidente inaccettabile, drammatico errore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monza, 03 set - L'incidente sulla linea ferroviaria a Brandizzo in Piemonte che ha provocato la morte di cinque lavoratori "e' stato un drammatico errore su cui ovviamente dobbiamo andare fino in fondo. E' inaccettabile". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine del Gp di Monza. "La procedura (di sicurezza) c'e', non puoi andare a lavorare su un binario se non c'e' l'autorizzazione che non passano piu' veicoli", ha aggiunto.

Fla-

(RADIOCOR) 03-09-23 14:14:44 (0093) 5 NNNN