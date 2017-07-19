Borsa: tassa su banche torna ad agitare Milano (-0,4%), non basta volata lusso -2

Bene Moncler e Stellantis, mondo del credito sotto pressione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ott - Piazza Affari, dunque, non approfitta dell'ondata del lusso francese a causa delle banche e delle assicurazioni, su cui pesano le ultime ipotesi sulla Manovra. Il governo cerca infatti circa 4,5 miliardi di euro dal comparto finanziario. 'E' giusto che le banche diano un contributo, ma non prenderemo i soldi dagli extraprofitti', ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il CdM ieri. Tra le ipotesi sempre quella di una proroga dell'intervento sulle Dta: le entrate si aggirerebbero intorno ai 2,5 miliardi. L'esecutivo vorrebbe usare la somma per finanziare, tra le altre cose, il taglio dell'aliquota Irpef dal 35% al 33%, con 9 miliardi di euro da trovare per il triennio 2026-2028. L'Abi (Associazione bancaria italiana), pur essendo favorevole alle Dta, spingerebbe verso contributi piu' blandi, come il rinvio delle detrazioni o l'anticipo dei pagamenti allo Stato. Idee che trovano il favore del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, che vuole evitare imposizioni fiscali e prelievi forzosi. In questo contesto, a Piazza Affari Mediobanca arretra del 2,6% dopo il taglio del rating da parte di Fitch a Bbb, in allineamento a Mps (-2,2%). Giu' anche Bper Banca (-3%), Bpm (-2,8%) e Intesa (-1,6%), mentre per le assicurazioni scivolano anche Generali (-2,8%) e Unipol (-33%) dopo i rialzi della vigilia.

Brilla invece il lusso. Nel corso della seduta spiccano Moncler (+7,7%), Brunello Cucinelli (+1,8%) - che gia' a inizio ottobre aveva pubblicato trimestrali positive - e Ferragamo (+7,8%), sostenute dai segnali di ripresa della domanda in Cina emersi dalla conference call del colosso francese. Nel paniere principale positive anche Ferrari (+2,9%), Interpump (+3%) e St (+1,3%), premiata dalla buona giornata di Asml (+4,3%) ad Amsterdam. Tim ha chiuso in leggero rialzo (+0,6%), sostenuta dalle tlc in Francia, dove Orange (+4%), Bouygues (+7,2%) e Iliad hanno presentato un'offerta congiunta per una parte significativa di Sfr, proposta pero' subito respinta da Altice France.

In luce anche Stellantis (+3,2%) che rimbalza dopo la flessione della vigilia legata all'outlook di Moody's, abbassato a 'negativo'. Il Gruppo ha infatti annunciato investimenti per 13 miliardi di dollari in quattro anni negli Stati Uniti per aumentare la capacita' produttiva del 50%. Ma gli esperti invitano alla cautela: Intermonte resta 'neutral' (tp 8,5 euro) parlando di rimodulazione di progetti gia' pianificati.

In coda al listino Leonardo (-4,2%) e Nexi (-5,4%), che scivola a causa del downgrade di Exane Bnp Paribas a 'neutral', dopo le limature gia' arrivate da Intermonte e J.P. Morgan in vista dei conti, che saranno pubblicati il prossimo 5 novembre. Sul titolo pesa anche la presenza di posizioni corte comunicate alla Consob (tra cui Marshall Wace allo 0,54%).

