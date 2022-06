Borsa: la Fed non spaventa Wall Street, l'Europa chiude sui massimi di seduta -2

Utility frenano Milano, corre ancora Saras (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 giu - Le utility hanno fatto da freno alla performance di Piazza Affari (in rosso A2a e Hera in particolare, ma anche Snam e Terna tra le societa' delle reti infrastrutturali) e anche molti titoli finanziari hanno vissuto una seduta anonima. Tra i bancari la migliore e' stata Mediobanca (+1,2%) e anche Bper ha proseguito la corsa (+0,9%) dopo aver ottenuto dall'Antitrust il via libera all'acquisto del controllo di Banca Carige: l'Authority non avviera' l'istruttoria sull'operazione che dovra' vedere la cessione a Banco di Desio e della Brianza (-1,9%) di un ramo aziendale composto da 48 filiali in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio'. Fuori dal Ftse Mib, in evidenza Saras (+3,3%) ai massimi da gennaio 2020, bene anche Danieli e Autogrill.

Per quanto riguarda gli altri indici, Parigi ha chiuso le contrattazioni con un incremento dell'1,27% guidata dal +4,3% di Saint Gobain che ha stimato una utile operativo in ulteriore aumento nel 2022 rispetto al 2021 a tassi di cambio comparabili. Bene anche il comparto lusso. Francoforte ha guadagnato l'1,01%. Timida Amsterdam (+0,3%), piatta Madrid (-0,04%).

