Borsa Italiana: Misiani, con Euronext per canalizzare risparmio su economia reale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ott - 'L'operazione su Borsa Italiana, che torna nell'Unione Europea ed entra con pari dignita' in una grande alleanza pan-europea, Euronext, in cui l'Italia giochera' un ruolo da protagonista, e' funzionale al disegno di canalizzare il flusso crescente del risparmio degli italiani e del patrimonio gestito dagli investitori istituzionali verso l'economia reale'. Lo ha detto il vice-ministro delle Finanze e dell'Economia, Antonio Misiani, parlando a un convegno di Assogestioni. Le risorse nazionali sono essenziali per la ripartenza del Paese, ha aggiunto, ricordando che gli italiani hanno 1.500 miliardi di euro sui conti correnti, un ammontare che e' cresciuto durante il lockdown e gli investitori istituzionali dispongono di oltre 900 miliardi di euro, in maggioranza investiti all'estero. 'Il compito della politica economica e' quello di creare un quadro di convenienze, in primo luogo fiscali e di opportunita' di investimento che permettano di canalizzare un flusso crescente di queste risorse nell'economia reale dell'Italia', ha poi indicato il vice-ministro.

