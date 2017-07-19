Borsa Italiana: Fabi, chiediamo integrativo adeguato e accordo smart working

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - 'Lo sciopero di oggi ribadisce con forza la necessita' dei lavoratori delle societa' italiane del gruppo Euronext di essere parte integrante di un percorso che riconosca loro la professionalita' e il rispetto che meritano'. Cosi' in una nota sindacale Sergio Castoldi, dirigente nazionale Fabi, a margine della mobilitazione dei dipendenti di Borsa Italiana.

Questo pomeriggio, infatti, uno sciopero ha coinvolto le principali societa' del gruppo, da Monte Titoli a Cassa Compensazione e Garanzia fino a Mts, con effetti su mercati e servizi. Nel dettaglio, il principale sindacato bancario espone alcune richieste considerate 'tappe fondamentali e non piu' rinviabili'. Castoldi parla di 'negoziazione di un Cia aziendale adeguato, di un premio aziendale direttamente proporzionale ai risultati economici del gruppo', oltre alla definizione di un accordo sullo smart working 'che tenga conto delle necessita' di entrambe le parti'.

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(RADIOCOR) 30-04-26 18:10:04 (0881) 5 NNNN