Borsa Elettrica: esiti mercato elettrico ottobre 2019 - 1

Fonte: GME Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 nov. - Ad ottobre il Pun, pari a 52,82 euro/MWh, registra ancora una modesta crescita mensile e una decisa riduzione sul 2018 (rispettivamente +3,2% e -28,6%). Ai massimi degli ultimi otto anni per il mese di ottobre i volumi complessivamente contrattati nel MGP (24,7 TWh, +0,4% sul 2018); restano in calo annuale, invece, quelli transitati in borsa, con la liquidita' del mercato (69,1%) superiore negli ultimi due anni solo al valore rilevato a settembre scorso. A livello zonale i prezzi restano sostanzialmente allineati sulla penisola ed in Sardegna (51/52 euro/MWh), mentre cresce la distanza con la Sicilia (66,70 euro/MWh) in cui si osserva un piu' intenso aumento mensile e un piu' debole calo annuale

Nel Mercato a Termine dell'energia elettrica, rivisti al ribasso i prezzi per gli ultimi mesi del 2019, con il baseload relativo a Novembre 2019 che chiude a 57,75 euro/MWh (-8%). Ancora in calo annuale, infine, le transazioni registrate nella Piattaforma Conti Energia a termine (PCE).

