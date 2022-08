Borsa elettrica: esiti mercato elettrico di luglio

(fonte: GME) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ago - A luglio il Pun si attesta a 441,65 euro/MWh, riflettendo ancora l'elevato livello delle quotazioni del gas e mostrando una dinamica che resta in linea con quella osservata in gran parte delle borse elettriche europee. Nel sistema italiano si registrano, inoltre, acquisti a ridosso dei valori piu' alti dell'ultimo decennio (MGP: 28,1 TWh), con la liquidita' del mercato al 72,0%, e livelli molto bassi per il periodo di volumi rinnovabili. Su base zonale i prezzi di vendita sono risultati compresi tra 420 euro/MWh delle zone meridionali, Sicilia compresa, e 451 euro/MWh di Nord e Centro Nord, con uno spread Nord-Sud ampio e concentrato nell'ultima parte del mese.

Il Mercato Infragiornaliero (MI) registra scambi per 1,9 TWh (-12,9% su giugno), in calo sia nelle sessioni in asta che nella contrattazione XBID, nella quale si osservano oltre 121 mila abbinamenti. Nel Mercato a Termine dell'energia elettrica (MTE), prezzi in crescita per tutti i prodotti in contrattazione, con il baseload di Agosto2022 che chiude a 422,62 euro/MWh (+25,4%). Ai massimi da inizio anno i volumi registrati nella Piattaforma Conti Energia a termine (PCE).

