Borsa elettrica: esiti mercato elettrico di giugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - In progressivo rialzo dall'estate 2020, a giugno il Pun raggiunge il livello piu' elevato da quasi nove anni e massimo storico per il mese in oggetto, pari a 84,80 euro/MWh (+14,89 euro/MWh, +21,3% su maggio e +56,79 euro/MWh, +202,8% sul 2020), in un contesto connotato da una ininterrotta ascesa dei costi di generazione, con le quotazioni del gas salite in Italia a 28,41 euro/MWh e i costi di emissione al nuovo massimo 52,78 euro/ton, da una repentina ripresa degli acquisti (24,4 TWh, rispettivamente +2,1 TWh e +1,8 TWh), attestatisi nell'ultima parte del mese ai massimi dallo scorso anno, nonche' da una ridotta offerta eolica al centro meridione. Livelli particolarmente elevati si registrano anche sui prezzi delle principali borse elettriche europee, allineati a 74 euro/MWh in Germania, Francia e Svizzera (massimo da novembre 2008 per la prima e da febbraio 2017 per le altre) e con i quali il Nord (82,43 euro/MWh) riduce fortemente il suo differenziale rispetto a maggio, portandolo su uno dei valori piu' bassi per giugno negli ultimi anni (escluso il 2020, per la sua eccezionalita'). L'analisi per gruppi di ore mostra un analogo balzo annuale dei prezzi nei gruppi di ore, per un rapporto picco/baseload stabile a 1,09 (-0,2 sul 2020).

In tale contesto restano in netto rialzo anche tutti i prezzi di vendita, che vedono un allargamento dei differenziali tra zone centro-settentrionali (82/83 euro/MWh, con il Nord ai massimi da settembre 2012, +13 euro/MWh su maggio e +60/+61 euro/MWh sul 2020) e resto della penisola e Sardegna (87/88 euro/MWh, con il Sud ai massimi da dicembre 2008, rispettivamente +16/+19 euro/MWh e +64/+66 euro/MWh). Queste ultime, in particolare, risultano penalizzate dalla flessione dell'offerta eolica e, su base mensile, anche dal calo dell'import netto dalla frontiera greca e montenegrina in corrispondenza della chiusura del transito SUD-GREC dall'ultima decade di maggio e di frequenti azzeramenti della capacita' anche sul transito MONT-CSUD. Nel mese cresce anche lo spread tra meridione e Sicilia (97,83 euro/MWh, massimo da settembre 2014, +27/+75 euro/MWh), con l'isola penalizzata anche, in alcuni giorni del mese, dal pesante restringimento del transito con la Calabria, e caratterizzata da prezzi orari saliti fino a 199,1 euro/MWh.

Red-

(RADIOCOR) 19-07-21 10:14:33 (0223)ENE 5 NNNN