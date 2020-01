Borsa Elettrica: esiti mercato elettrico anno 2019 - 3

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen. - Gli scambi di energia elettrica nel Mercato del Giorno Prima, pari a 295,8 TWh, si mantengono sull'elevato livello del 2018 (+0,1%), massimo dal 2013. In lieve crescita i volumi negoziati in borsa, che aggiornano per il terzo anno consecutivo il valore piu' alto dal 2009, salendo a 213,3 TWh (+0,2%), sostenuti dagli scambi degli operatori nazionali non istituzionali e, lato acquisto, anche dall'export (+82,7%). Modesta variazione anche per gli scambi over the counter registrati sulla PCE e nominati sul MGP, pari a 82,6 TWh (-0,1%), che restano superiori solo al minimo storico del 2017. In virtu' di tali dinamiche la liquidita' del mercato si mantiene sostanzialmente stabile per il terzo anno consecutivo sul suo livello massimo storico, attestandosi al 72,1% (+0,1 p.p.)

Gli acquisti nazionali di energia elettrica, pari a 289,0 TWh, si riducono dell'1,0%, mostrando flessioni in tutte le zone, in particolare al Nord (-1,5%), e con la sola eccezione del Sud (+1,6%). In netto aumento, invece, gli acquisti sulle zone estere (esportazioni), superiori a quelli del 2018 indistintamente in tutti i mesi, che si portano su uno dei livelli piu' alti di sempre, pari a 6,8 TWh (+82,6%), concentrandosi sulla frontiera greca e slovena

Lato offerta, il complessivo aumento degli acquisti risulta assorbito dalle vendite delle unita' di produzione nazionali ai massimi dal 2013, pari a 250,7 TWh, che crescono dell'1,3% sul 2018, mostrandosi, a livello zonale, sostanzialmente invariate in Sicilia, e in diminuzione solo al Centro Sud (-4,2%). Risultano, infatti, in forte calo le vendite sulle zone estere (importazioni), scese a 45,1 TWh (-6,1%), per effetto di riduzioni soprattutto nella prima parte dell'anno, con ripetute flessioni sulla frontiera slovena e svizzera, piu' sporadiche su quella francese e greca.

