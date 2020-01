Borsa Elettrica: esiti mercato elettrico anno 2019 - 2

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen. - Il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica (PUN) nel 2019 scende a 52,32 euro/MWh, in riduzione di 8,99 euro/MWh sul 2018 (-14,7%). A fronte di un livello di acquisti nazionali inferiore negli ultimi sei anni solo al massimo del 2018 e di un import netto a ridosso dei valori piu' bassi di sempre, tale flessione risulta anche quest'anno legata all'andamento ribassista delle quotazioni del gas al PSV, concentrandosi in particolare tra giugno e dicembre (-18 euro/MWh circa) e toccando il suo massimo a settembre (-25 euro/MWh sul 2018). L'analisi per gruppi di ore mostra una analoga riduzione dei prezzi nel picco, a 59,12 euro/MWh (-9,35 euro/MWh, -13,7%), e nel fuori picco, a 48,72 euro/MWh (-8,79 euro/MWh, -15,3%), con conseguente stabilita' del rapporto picco/baseload a 1,13 (+0,01 sul 2018). A livello zonale, in decisa riduzione tutti i prezzi di vendita, attestatisi sui 51/52 euro/MWh sulla penisola ed in Sardegna (-8/-9 euro/MWh) e scesi sotto i 63 euro/MWh in Sicilia (-7 euro/MWh), in corrispondenza soprattutto della maggiore disponibilita' di offerta a piu' basso costo a ciclo combinato ed eolica. In evidenza l'ulteriore riduzione dello spread Nord-Sud che, sempre positivo dal 2009, risulta per la prima volta quasi nullo (0,36 euro/MWh, -0,98 euro/MWh), in concomitanza anche con una riduzione degli acquisti registrata al settentrione. Si segnala, a partire dalla data di flusso del MGP del 28 dicembre 2019, l'avvio degli scambi, attraverso allocazione esplicita della capacita', sulla nuova interconnessione tra Italia e Montenegro. Nei primi quattro giorni di operativita' del nuovo transito il flusso e' risultato in import nel 78% delle ore (75 MWh medi orari) e in export nel 17% delle ore (16 MWh medi orari).

