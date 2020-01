Borsa Elettrica: esiti mercato elettrico anno 2019 - 1

(Fonte: GME) Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen. - Nel 2019 il prezzo di acquisto dell'energia (PUN) sul Mercato del Giorno Prima (MGP), pari a 52,32 euro/MWh, dopo due rialzi dal minimo storico del 2016, si riporta sui livelli del biennio 2014/2015, registrando un calo annuale del 14,7%. Il calo del Pun, in linea con le dinamiche registrate dalle quotazioni delle principali borse elettriche limitrofe, riflette principalmente la riduzione dei costi del gas, sceso ad un livello superiore solo al minimo storico del 2016. Restano, infatti, praticamente invariati, e ai massimi dal 2013, i volumi scambiati nel mercato, sostenuti lato offerta, esclusivamente dalle vendite nazionali a ciclo combinato ed eoliche (ai massimi storici), e lato domanda da una crescita degli acquisti degli operatori non istituzionali e dell'export. Sostanzialmente stabile, e per il terzo anno consecutivo sui livelli piu' elevati di sempre, anche la liquidita' del MGP (72,1%), con i volumi di borsa che aggiornano ancora il valore piu' alto dal 2009 (+0,2%). In diffuso e deciso calo, i prezzi di vendita scendono a 51-52 euro/MWh nelle zone peninsulari e in Sardegna e a 63 euro/MWh in Sicilia

Il Mercato Infragiornaliero mostra dinamiche di prezzo ancora analoghe a quelle del PUN, al quale per la prima volta risulta praticamente allineato, e volumi in ripresa, inferiori solo al massimo storico del 2016

Nel Mercato a Termine dell'energia elettrica l'Annuale 2020 baseload chiude il periodo di trading a 54,25 euro/MWh, mostrando aspettative di debole rialzo dei prezzi per l'anno in corso. Scendono ai minimi dal 2011 le transazioni registrate sulla Piattaforma conti energia a termine (PCE).

