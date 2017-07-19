Borsa elettrica: commento settimanale all'8 febbraio

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 128,15 euro/MWh.

Nella settimana n.6 del 2026 (da lunedi' 2 a domenica 8 febbraio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 128,15 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,0 milioni di MWh, con la liquidita' all'83,7%.

I prezzi medi si sono attestati tra 119,09 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 129,98 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.

Red-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 09-02-26 13:30:05 (0343)ENE 5 NNNN