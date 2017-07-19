Borsa elettrica: commento settimanale all'1 febbraio

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 140,74 euro/MWh.

Nella settimana n.5 del 2026 (da lunedi' 26 gennaio a domenica 1 febbraio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 140,74 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,0 milioni di MWh, con la liquidita' all'82,7%.

I prezzi medi si sono attestati tra 134,80 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 142,54 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.

Red-.

(RADIOCOR) 02-02-26 13:30:05 (0374)ENE 5 NNNN