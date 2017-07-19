Borsa elettrica: commento settimanale al 7 giugno
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 128,09 euro/MWh.
Nella settimana n.23 del 2026 (da lunedi' 1 a domenica 7 giugno) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 128,09 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,4 milioni di MWh, con la liquidita' all'84,5%.
I prezzi medi si sono attestati tra 117,68 euro/MWh della Sardegna e 131,19 euro/MWh del Centro Nord. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
Red-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 08-06-26 13:30:05 (0389)ENE 5 NNNN