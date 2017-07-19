Borsa elettrica: commento settimanale al 7 dicembre
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 126,15 euro/MWh.
Nella settimana n.49 del 2025 (da lunedi' 1 a domenica 7 dicembre) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 126,15 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,9 milioni di MWh, con la liquidita' all'82,1%.
I prezzi medi si sono attestati tra 123,30 euro/MWh della Calabria e 127,13 euro/MWh del Centro Nord. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
