Borsa elettrica: commento settimanale al 5 ottobre
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 101,99 euro/MWh.
Nella settimana n.40 del 2025 (da lunedi' 29 settembre a domenica 5 ottobre) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 101,99 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,5 milioni di MWh, con la liquidita' all'83,8%.
I prezzi medi si sono attestati tra 95,63 euro/MWh della Sardegna e 103,31 euro/MWh del Centro Nord. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME.
