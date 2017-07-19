Borsa elettrica: commento settimanale al 4 gennaio

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 107,84 euro/MWh.

Nella settimana n.1 del 2026 (da lunedi' 29 dicembre a domenica 4 gennaio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 107,84 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 3,9 milioni di MWh, con la liquidita' all'81,7%.

I prezzi medi si sono attestati tra 107,16 euro/MWh di Calabria e Sud e 107,97 euro/MWh di Nord, Centro Nord e Centro Sud. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.

