Borsa elettrica: commento settimanale al 31 agosto
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 109,82 euro/MWh.
Nella settimana n.35 del 2025 (da lunedi' 25 a domenica 31 agosto) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 109,82 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,4 milioni di MWh, con la liquidita' all'80,2%.
I prezzi medi si sono attestati tra 83,89 euro/MWh della Sardegna e 114,31 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME.
www.gme.mercatoelettrico.org.
