Borsa elettrica: commento settimanale al 30 novembre

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 126,63 euro/MWh.

Nella settimana n.48 del 2025 (da lunedi' 24 a domenica 30 novembre) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 126,63 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,8 milioni di MWh, con la liquidita' all'82,0%.

I prezzi medi si sono attestati tra 116,41 euro/MWh di Sud e Calabria e 130,09 euro/MWh del Centro Nord. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.

Red-.

