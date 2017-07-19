Borsa elettrica: commento settimanale al 30 agosto
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 194,14 euro/MWh.
Nella settimana n.35 del 2026 (da lunedi' 24 a domenica 30 agosto) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 194,14 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,3 milioni di MWh, con la liquidita' all'86,9%.
I prezzi medi si sono attestati tra 189,81 euro/MWh del Nord e 223,33 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
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(RADIOCOR) 31-08-26 13:32:30 (0262)ENE 5 NNNN