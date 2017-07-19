Borsa elettrica: commento settimanale al 28 dicembre
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 108,41 euro/MWh.
Nella settimana n.52 del 2025 (da lunedi' 22 a domenica 28 dicembre) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 108,41 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 3,9 milioni di MWh, con la liquidita' al 79,7%.
I prezzi medi si sono attestati tra 108,53 euro/MWh del Centro Sud e 107,76 euro/MWh della Sardegna. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
