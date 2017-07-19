Borsa elettrica: commento settimanale al 26 luglio
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 169,98 euro/MWh.
Nella settimana n.30 del 2026 (da lunedi' 20 a domenica 26 luglio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 169,98 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,5 milioni di MWh, con la liquidita' all'85,1%.
I prezzi medi si sono attestati tra 167,81 euro/MWh del Nord e 184,47 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 27-07-26 13:30:05 (0341)ENE 5 NNNN