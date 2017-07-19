Borsa elettrica: commento settimanale al 23 novembre

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 119,00 euro/MWh.

Nella settimana n.47 del 2025 (da lunedi' 17 a domenica 23 novembre) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 119,00 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,7 milioni di MWh, con la liquidita' all'82,2%.

I prezzi medi si sono attestati tra 115,24 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 120,37 euro/MWh di Nord e Centro Nord.

Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.

