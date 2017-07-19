Borsa elettrica: commento settimanale al 22 febbraio
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 104,82 euro/MWh.
Nella settimana n.8 del 2026 (da lunedi' 16 a domenica 22 febbraio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 104,82 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,9 milioni di MWh, con la liquidita' all'83,5%.
I prezzi medi si sono attestati tra 89,74 euro/MWh della Sicilia e 108,16 euro/MWh del Nord. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
Red-.
