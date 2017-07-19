Borsa elettrica: commento settimanale al 19 luglio
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 161,23 euro/MWh.
Nella settimana n.29 del 2026 (da lunedi' 13 a domenica 19 luglio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 161,23 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,8 milioni di MWh, con la liquidita' all'84,1%.
I prezzi medi si sono attestati tra 160,45 euro/MWh della Sardegna e 166,05 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
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(RADIOCOR) 20-07-26 13:30:05 (0314)ENE 5 NNNN