Borsa elettrica: commento settimanale al 13 settembre
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 210,54 euro/MWh.
Nella settimana n.37 del 2026 (da lunedi' 7 a domenica 13 settembre) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 210,54 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,3 milioni di MWh, con la liquidita' all'86,3%.
I prezzi medi si sono attestati tra 205,40 euro/MWh della Sardegna e 220,72 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
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(RADIOCOR) 14-09-26 13:30:05 (0299)ENE 5 NNNN