Borsa elettrica: commento settimanale al 12 luglio
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 144,09 euro/MWh .
Nella settimana n.28 del 2026 (da lunedi' 6 a domenica 12 luglio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 144,09 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,5 milioni di MWh, con la liquidita' all'83,7%.
I prezzi medi si sono attestati tra 142,52 euro/MWh della Sardegna e 147,38 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
Red-.
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