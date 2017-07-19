Borsa elettrica: commento settimanale al 02 agosto
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 177,16 euro/MWh.
Nella settimana n.31 del 2026 (da lunedi' 27 luglio a domenica 2 agosto) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 177,16 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,7 milioni di MWh, con la liquidita' all'85,0%.
I prezzi medi si sono attestati tra 171,62 euro/MWh della Sardegna e 183,77 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
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