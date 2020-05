Borsa elettrica: commento settimana al 3 maggio

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 20,28 euro/MWh (-21,6%). Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 maggio 2020. Nella settimana n.18 del 2020 (da lunedi' 27 aprile a domenica 3 maggio), ancora in presenza dell'emergenza sanitaria, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica (PUN) segna un nuovo minimo storico a 20,28 euro/MWh, in calo di 5,59 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (-21,6%). Piu' debole la riduzione dei volumi di energia elettrica scambiati in borsa, pari a 3,2 milioni di MWh (-0,4%), e della liquidita' del mercato, al 73,0% (-0,5 punti percentuali); va tuttavia considerato che la settimana in analisi include la festivita' infrasettimanale del 1? maggio

I prezzi medi di vendita tornano sui livelli piu' bassi di sempre, variando tra 15,53 euro/MWh della Sardegna e 22,09 euro/MWh della Sicilia. ---- Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti dei mercati e statistiche - mercati elettrici' del sito internet del GME www.mercatoelettrico.org

Red

(RADIOCOR) 04-05-20 10:45:55 (0216)ENE 5 NNNN