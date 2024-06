Borgosesia: per 7,25 mln rileva 77% immobile di 5.500 mq a Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Borgosesia spa - societa' quotata all'Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi - nell'ambito di una special opportunities ha perfezionato l'acquisto del 77% di un veicolo di investimento - proprietario di un immobile, abbandonato da anni, in via Mecenate (zona sud-est) a Milano e gia' destinato ad uso ufficio - per 7,25 milioni di euro.

La superficie lorda e' di circa 5.500 mq (suddivisa in sei piani fuori terra e un piano interrato). Per l'edificio e' in corso la richiesta di cambio di destinazione ad uso turistico-ricettivo. Borgosesia avviera' quindi un processo di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile.

Com-Pan

