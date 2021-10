Bonus facciate: Adsi, prorogare ed estendere a beni storici extraurbani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - L'Associazione dimore storiche italiane (Adsi) plaude alla volonta' espressa dal ministro della cultura Dario Franceschini di prorogare il bonus facciate. "E' una misura fondamentale che e' andata nella direzione di un forte sostegno al decoro urbano, migliorando la qualita' e la vivibilita' delle nostre citta'", commenta il presidente dell'associazione Giacomo di Thiene in una nota. Tuttavia, aggiunge, "permangono potenzialita' non sfruttate appieno. Si rileva infatti la necessita' di estendere la fruibilita' del Bonus agli immobili soggetti a vincolo storico artistico collocati fuori dai centri urbani: si tratta, come riferisce uno studio della Fondazione Bruno Visentini, del 31,3% del patrimonio culturale privato. Un patrimonio che nel 2019 ha, nel suo complesso, generato un numero di visitatori quasi pari al sistema dei musei pubblici". "Estendere tale Bonus anche alle aree rurali e periurbane del Paese - conclude la nota - significherebbe quindi non solo salvaguardare la nostra storia ed identita', ma anche contribuire a valorizzare il paesaggio ed aumentare la bellezza di zone in cui spesso l'immobile storico e' l'unico elemento attrattivo dal punto di vista economico, culturale e turistico".

Com-fro

(RADIOCOR) 20-10-21 18:01:42 (0675)PA,IMM,INF 5 NNNN