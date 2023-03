Bonus edilizi: Bankitalia, benefici ambientali ripagano i costi in 40 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - I benefici ambientali del bonus facciate e del superbonus edilizio "ripagano i costi in circa 40 anni" indica la Banca d'Italia nel corso di un'audizione davanti alla Commissione bilancio della Camera. Il responsabile di via Nazionale Pietro Tommasino spiega che si tratta di una stima che si basa sull'analisi costi/benefici della politica climatica. E' il social cost of carbon che pero' puo' avere un ampio spettro di valori a seconda del tasso di sconto dei danni ambientali futuri. Nel caso del Superbonus, ad esempio, il risparmio energetico dalla maggiore efficienza termica di un immobile potrebbe essere messo a repentaglio dal comportamento delle famiglie che a fronte di una spesa per l'energia inferiore potrebbero decidere di aumentare la temperatura. "Le agevolazioni hanno un costo rilevante per i conti pubblici" aggiunge l'esponente della Banca d'Italia ricordando che servira' per il futuro uno sforzo per ridisegnare gli incentivi edilizi rendendoli "sostenibili per le finanze pubbliche" e "maggiormente equi".

Ggz

(RADIOCOR) 29-03-23 14:14:06 (0366)PA,IMM,INF 5 NNNN