Bonomi: ripresa Milano e Italia passa attraverso rilancio capitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mag - La ripresa economica di Milano e dell'Italia passa da Roma. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, durante la presentazione del volume "La Fiera di Milano 1920-2020. Cento anni, infinite storie", alla Fondazione Feltrinelli di Milano. "Credo che la grande partita che dovra' giocare Milano sara' Roma. Sembra una cosa strana ma io ho la ferma convinzione che la ripartenza del Paese, quella vera, forte e trainante, avverra' con la capitale", ha affermato Bonomi.

"Se noi saremo in grado di trasformare la capitale d'Italia - perche' e' la mia capitale e io la amo, il mio Paese io lo amo - li' giocheremo una grande partita. Non e' un tema dei romani ma di tutti gli italiani. Roma e' il piu' grande biglietto da visita che abbiamo nel mondo, non esiste nel mondo un brand cosi' forte come Roma. Quindi li' si giochera' una grande partita e questo sara' il ruolo di Milano, avere una responsabilita' nella ripartenza del Paese", ha sottolineato. Piu' strettamente su Milano, l'altro aspetto fondamentale per la ripresa della citta', ha continuato Bonomi e' l'universita'. "Milano e' sempre stata in grado di rigenerarsi grazie ai suoi poli universitari, e' un valore e un patrimonio del territorio importantissimo. Lo sviluppo di tutte le citta' del mondo avviene intorno ai poli universitari: non ci sarebbe Google se ci fosse Stanford.

Questo da' la dimensione di cosa vuol dire per il territorio", ha spiegato Bonomi.

