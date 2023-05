Bonomi: parti sociali hanno responsabilita' di sedersi insieme, aspetto dal 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mag - Temi, come il livello dei salari dei giovani, di cui ha parlato oggi il leader della Cgil, Maurizio Landini, "vanno affrontati" ma "ricordo al segretario Landini che a settembre 2020 appena eletto presidente di Confindustria dissi: facciamo un patto per l'Italia". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato a Metropoli su Repubblica.it spiega: "Sono ancora convinto che solo le parti sociali, se si siedono a un tavolo, oggi sono in grado di mettere in campo degli accordi a cui la politica poi sarebbe costretta a dare seguito". E sottolinea: "Le parti sociali hanno una responsabilita', si devono sedere al tavolo. Io sono al tavolo dal 2020, aspetto dal 2020".

