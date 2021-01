Bonomi: Italia tenuta in piedi dalle imprese, il Governo ci ascolti (Corriere)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - L'industria manifatturiera italiana "e' quella che tiene in piedi il Paese: nel 2019 in piena crisi e nel silenzio generale, il manifatturiero italiano e' persino salito di una posizione, da ottavo a settimo nel mondo". Cosi' il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi che, in una intervista al Corriere della Sera, chiede maggiore capacita' di ascolto da parte del Governo nei confronti delle imprese italiane. Per quel che riguarda la crisi di Governo, Bonomi auspica un "abbandono dei personalismi" che rappresentano "la vera emergenza". A fronte di un Governo che finora si e' dimostrato "molto chiuso su se stesso", il Presidente di Confindustria si augura che il nuovo esecutivo "sia disponibile ad ascoltare chi ha dimostrato la capacita' di far crescere il Paese". Ad iniziare dal Recovery Plan che e' stato approvato "senza dibattito e confronto" e dove manca "una visione" e il "senso di quale Paese vogliamo costruire" essendo privo come e' di "riforme, obiettivi e indicatori di performance". Per quanto riguarda il Mes, oggetto di contesa politica anche nella maggioranza, Bonomi ribadisce che questo e' uno strumento "da prendere", considerando le "molte deficienza" evidenziate dalla struttura della sanita' nel corso della pandemia.

Bonomi infine bacchetta il Governo sul tema del debito ("Usiamo 65 miliardi del Recovery - dice - a copertura di provvedimenti gia' presi e l'Europa non sara' sempre disposta ad accettare un continuo aumento del debito") e sulle politiche del lavoro: "Finora - dice il presidente di Confindustria - la risposta del Governo e' stata proporre 11.200 assunzioni tra Anpal, navigator e centri per l'impiego. Non ci siamo. E' impensabile fare una riforma del genere senza aver sentito ne' l'industria ne' i sindacati".

