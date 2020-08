Bonomi: 'Patto per l'Italia o crisi irreversibile' (La Stampa)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - "Eccoci qua, come promesso Confindustria e' aperta dalla scorsa settimana

Non e' come la politica che se n'e' andata in ferie". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'intervista a La Stampa, rilancia con forza il suo appello alla politica: "Stiamo vivendo giorni decisivi, o tra governo e parti sociali ci confrontiamo, ci ascoltiamo e lavoriamo tutti uniti a un Grande Patto per l'Italia, oppure entriamo in una crisi drammatica, dalla quale rischiamo di non uscire piu'". Bonomi si aspettava "un agosto completamente diverso". Invece, "tutto fermo"

Fermo "il piano per le riforme Ue". Fermi i "progetti sanitari per attivare il prestito del Mes". Fermi "400 decreti attuativi". In compenso sulla scuola "non si capisce nulla, non sappiamo se ripartira' e abbiamo sprecato tre settimane a discutere di banchi a rotelle". Il governo "non e' in grado di ristabilire la fiducia". Il sindacato che "minaccia lo sciopero generale non capisce in che mondo viviamo". E invece da settembre, avverte Bonomi, "rischiamo davvero una strage occupazionale: possono saltare un milione di posti di lavoro".

red

(RADIOCOR) 24-08-20 08:40:14 (0098) 5 NNNN