Bonomi: 'il lavoro lo creano imprese e imprenditori non la politica per decreto'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trapani, 05 ott - 'Le imprese sono importanti per l'italia e bisogna ricordare, ed e' uno dei motivi del mio viaggio, che il lavoro lo creano le imprese e gli imprenditori non la politica per decreto. Noi auspichiamo che ci sia una politica con la P maiuscola, che ti aiuta crescere. Non vogliamo che la burocrazia, nel momento in cui il Paese sta soffrendo, chieda il colore di una nave, vogliamo una burocrazia che crea le condizioni come la decontribuzione al sud, che aiuta le imprese a creare posti di lavoro'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Trapani, prima tappa della due giorni in Sicilia. 'Due giorni di valorizzazione delle imprese siciliane che conosco benissimo", ha aggiunto Bonomi: "Qui a meta' dell'Ottocento venivano da tutto il mondo per imparare a fare impresa. Due cavalieri del lavoro sono siciliani e credo si debba essere orgogliosi. Non posso che partire dalle scuse di Confindustria, da presidente di Confindustria, per essere qui a Trapani dopo oltre vent'anni'.

