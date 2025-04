Bonollo: un 2024 di consolidamento, focus su Canada ed Europa centrale

Intervista a Elvio Bonollo, nel Cda del gruppo di distillati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 5 apr - "Dopo un lungo percorso di crescita che ci ha visto raggiungere un valore della produzione di 80 milioni di euro nel 2023, in crescita del 10% sul 2022 e di circa il 60% rispetto al pre Covid, il 2024 per noi e' stato un anno di consolidamento che siamo convinti di chiudere con una leggera flessione rispetto al 2023 e intorno ai 78 mln di euro". Cosi', a Radiocor, Elvio Bonollo, membro del Cda e portavoce della quarta generazione alla guida di Bonollo 1908, realta' padovana del settore dei distillati forte di marchi internazionali come OF e Ligneum, ma anche il marchio di vermuth e di gin Ballor (acquisito nel 2015 e rilanciato negli anni per fare rivivere una storia di eccellenza italiana iniziata nel 1856). Un'azienda (oltre 120 dipendenti) a forte tradizione familiare che lega le sue radici ad un territorio (quello del Padovano dove l'azienda e' nata) e dove insistono i due stabilimenti produttivi attualmente in attivita': l'headquarter di Mestrino (Pd) forte di una superficie di 35 mila metri quadri e lo stabilimento di Conselve (Pd) con una superficie di 60 mila metri quadri. Una superficie quindi complessiva vicina ai 100 mila metri quadri che ne fanno un punto di riferimento per la produzione di grappe e distillati in tutto il Paese e nell'Europa continentale sia per la produzione a marchio (che vale circa il 40% delle vendite annue) sia conto terzi (attualmente il 60% del valore delle vendite).

"Negli anni ci siamo attrezzati per una crescita sempre di piu' spinta del nostro export - continua Bonollo. - Attualmente il 15% dei nostri prodotti prende la via dell'esportazione tramite i diversi canali (Horeca e Gdo e retail), verso i paesi europei di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera, Dach) che sono i piu' vicini per cultura e per predisposizione al consumo di grappa e distillati di qualita' ma anche verso l'area del Nord Europa e nel resto del mondo: abbiamo relazioni commerciali nel settore horeca con gli Stati Uniti e con il Canada. Proprio con quest'ultimo paese le interlocuzioni stanno facendosi sempre piu' consolidate e siamo convinti possano crescere in un 2025 reso incerto dalle politiche protezionistiche del presidente Trump".

