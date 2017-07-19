Bollo auto: Meloni, trasferiremo alle Regioni i mancati introiti
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - "Voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi dalle Regioni. Non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle Regioni la quota di risorse che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito". Lo ha spiegato in conferenza stampa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
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