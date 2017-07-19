Bollo auto: Meloni, renderemo struttuale eliminazione con la legge di bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - L'eliminazione del bollo auto e moto limitata al 2027, come disposto nel decreto legge approvato oggi, dipende dal fatto che "per la copertura dei prossimi anni ci serve la legge di bilancio e quindi lo faremo con la legge di bilancio". Lo ha messo in chiaro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di Dieci minuti, andato in onda stasera su Rete 4. "Ma la misura - ha ribadito - noi la consideriamo strutturale.

Quindi lungi dall'essere un provvedimento che vale adesso perche' nel 2027 ci sono le elezioni, e', banalmente, una delle tante tasse che questo Governo ha abolito o abbassato".

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(RADIOCOR) 16-09-26 20:00:23 (0736)GOV 5 NNNN