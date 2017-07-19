Bollette: Assium, per gas rincari medi del +13% con punte del +45%

Crolla numero di offerte a prezzo fisso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Con la crisi in Medio Oriente le tariffe del gas, considerando solo le migliori offerte presenti oggi sul mercato libero, salgono in media del +13% rispetto allo scorso gennaio, ma raggiungono in alcuni casi picchi del +45%. Una impennata che risente delle quotazioni energetiche in forte rialzo e che ha portato le societa' fornitrici a tagliare in modo drastico le offerte a prezzo fisso a disposizione dei consumatori. Lo afferma Assium, l'associazione italiana degli Utility manager, che ha svolto una indagine per monitorare l'andamento delle offerte relative alle forniture di gas. Verificando le migliori proposte commerciali pubblicate sul Portale di Arera, il primo dato che emerge e' come il numero di offerte a prezzo fisso si sia drasticamente ridotto: in media in ogni citta' si contano circa 350 offerte di contratti a prezzo fisso, meno di un terzo rispetto alle circa 1.100 proposte a prezzo variabile - spiega Assium - Nel settore domestico solo il 17% delle offerte disponibili, escludendo le 'placet', sono a prezzo fisso; per il settore delle Pmi la situazione e' ancora piu' critica, con appena il 7% di offerte a prezzo fisso (non placet). Evidente poi l'impatto della crisi sulle tariffe praticate agli utenti: con la migliore offerta a prezzo fisso oggi disponibile sul mercato, la bolletta media nelle principali citta' italiane si attesta a 1.644 euro annui (con un consumo da 1.400 metri cubi annui), il 13% in piu' rispetto alla bolletta media di appena due mesi fa (gennaio 2026), pari ad una maggiore spesa da circa +180 euro annui. Ma l'incremento delle tariffe rispetto alle "migliori offerte" di febbraio tocca per alcuni gestori punte del +45%.

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