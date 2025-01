Boldyn Networks: acquisisce Smart Mobile Labs ed entra in mercato tedesco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 gen - Boldyn Networks (Boldyn), fornitore mondiale di infrastrutture di rete condivise, acquisisce la tedesca Smart Mobile Labs (Sml), player in Germania per reti 5G private personalizzate e applicazioni chiavi in mano. Segnando il suo ingresso in Germania, destinata a diventare uno dei maggiori mercati di Mobile Private Network (Mpn) in Europa nel prossimo decennio, Boldyn Networks diventa uno dei principali provider di Mpn grazie a oltre 110 reti private attive nei cinque maggiori mercati europei, oltre che negli Stati Uniti.

Smart Mobile Labs e' attiva in diversi settori come l'industria manifatturiera, l'energia, i trasporti e la logistica, la sanita', la difesa, la ricerca e l'istruzione, e la sicurezza pubblica e privata. Il completamento della transazione e' soggetto alle condizioni di closing e si prevede avvenga nel primo trimestre dell'anno. Justin Berger, Chief Strategy Officer di Boldyn Networks: "Saremo in grado di ampliare la nostra competenza nelle reti mobili private in un'area piu' vasta d'Europa".

Klaus Nagora, Ceo e fondatore di Smart Mobile Labs: "Potremo espandere reti private ed Evo (Edge Video Orchestrator) in Germania, ma anche a livello mondiale". Rudiger Hnyk, Coo di Smart Mobile Labs: "Forniremo soluzioni per treni a guida remota e gestione di container per logistica e stoccaggio, alla guida autonoma e parcheggi automatizzati, alle applicazioni di sicurezza come il 5G drone patrol e soluzioni di controllo video per aeroporti".

