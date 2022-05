BoJ: Kuroda, non e' il momento di ridimensionare l'allentamento monetario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - Nonostante la forte inflazione, non e' il momento di un inasprimento della politica monetaria e la Banca del Giappone si atterra' al suo programma di allentamento monetario poiche' l'economia della nazione si sta ancora riprendendo dall'impatto della pandemia. Lo ha ribadito il governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda. "Sebbene il tasso di inflazione sia destinato a salire a circa il 2% nel breve periodo, cio' sara' guidato dai prezzi dell'energia e dalla mancanza di sostenibilita'", ha affermato Kuroda in un discorso. "La banca pertanto non ritiene opportuno ridimensionare l'attuale allentamento monetario". La situazione economica del Giappone e' "completamente diversa" da quella degli Stati Uniti e dell'Europa, dove le economie si sono gia' riprese ai livelli pre-pandemia e l'inflazione sta aumentando a un ritmo molto piu' veloce rispetto al Giappone, ha affermato Kuroda. Il governatore della BoJ ha anche affermato che non sono auspicabili movimenti eccessivi dello yen a breve termine, mentre uno yen piu' debole potrebbe aumentare i profitti degli esportatori dall'estero.

