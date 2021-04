BoE: capo economista Haldane lascia a giugno, sara' direttore Royal Society for Arts

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - Andy Haldane, capo economista della Bank of England e membro della Monetary Policy Committee, il comitato monetario, lascera' la Banca centrale britannica dopo la riunione di giugno. "Andy Haldane lascera' la BoE per assumere l'incarico di direttore della Royal Society for Arts (Rsa)", si legge in una nota dell'istituto, in cui si sottolinea che la BoE cerchera' un successore "a tempo debito". Haldane, che ha lavorato per la BoE per 32 anni, ha piu' volte espresso pareri ottimistici sull'andamento dell'economia del Regno Unito post pandemia, prevedendo, il mese scorso, "una ripresa solida".

L'economista e' noto anche per le sue dichiarazioni forti: a ottobre aveva paragonato la paura di tornare al ristorante a quella di prendere un aereo dopo l'11 settembre. Il nome di Haldane era circolato tra i papabili per prendere il posto di Mark Carney come governatore della BoE, poltrona poi andata ad Andrew Bailey.

