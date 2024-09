Bnl: intitola auditorium quartier generale romano a Fabio Gallia

Scannapieco (Cdp): in Cassa lascia impronta importante (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - Da oggi Orizzonte Europa, il quartier generale romano di Bnl Bnp Paribas, ha un auditorium intitolato alla memoria di Fabio Gallia, ex amministratore delegato dell'istituto tra il 2008 e il 2015, scomparso improvvisamente nel maggio scorso.

L'intitolazione e' avvenuta nel corso di una breve cerimonia di ricordo, nella sede che nacque proprio da un'idea di Gallia e fu appoggiata dalla casa madre francese, come ha ricordato Jean-Laurent Bonnafe', amministratore delegato Bnp Paribas, che all'epoca guidava la Bnl e chiamo' Gallia per cedergli il suo posto prima di ritornare in Francia. Il nuovo quartier generale della banca, ha osservato Bonnafe', ricorda le qualita' del manager prematuramente scomparso: "semplice, conveniente, intelligente, efficace". Gallia era una persona "capace di vedere orizzonti dove altri vedevano limiti, confini" ha sintetizzato Elena Goitini, amministratrice delegata di Bnl Bnp Paribas. Un ricordo commosso e' arrivato da Luigi Abete, per molti anni presidente della banca, all'epoca nella sede di via Veneto, e dall'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, altra istituzione guidata da Gallia dal 2015 al 2018. "Fabio in Cassa ha lasciato un'impronta importante - ha detto Scannapieco - integrita', disciplina e dedizione". Il manager negli anni a via Goito "ha fatto una trasformazione culturale e lo debbo ringraziare per la disciplina nel gestire un'istituzione affatto facile, soggetta a forti pressioni, dove la disciplina e' una condizione per fare bene e questo mi consente oggi di lavorare meglio".

