Bnl: in Lombardia nuova tappa degli incontri con il territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - Bnl prosegue negli incontri sui territori con la seconda tappa in Lombardia. All'incontro, a Bergamo, aperto dall'amministratrice delegata Elena Goitini, hanno partecipato, tra gli altri, Giovanna Ricuperati, Presidente Confindustria Bergamo, Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Lombardia e Paolo Streparava, Presidente Confindustria Brescia. Il Nord Ovest, ricorda una nota della banca italiana del gruppo Bnp Paribas, rappresenta oltre il 33% del Pil italiano. L'ultimo dato disponibile, fonte Istat, e' di oltre 700 miliardi nel 2023, a conferma della strategicita' di quell'area del Paese. "Il nostro roadshow e' un laboratorio in movimento tra distretti e filiere industriali" ha osservato Goitini nell'incontro che si e' svolto al Kilometro Rosso di Bergamo. "Un prezioso momento di ascolto e di contaminazione per cogliere stimoli, comprendere priorita', individuare opportunita'". Bnl e' presente nel Nord Ovest con oltre 170 sedi tra agenzie e centri business e 980 addetti in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.

