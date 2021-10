Bluenergy Group: Rettagliata Tech, anno fiscale 2020/21 a 13,55 mln euro (+30%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 5 ott - Rettagliata Tech annuncia la chiusura dell'anno fiscale 2020/2021 con un fatturato di 13,55 milioni, registrando una crescita del 30% rispetto all'anno precedente e una incermento degli occupati pari a +22%.

Il percorso di crescita nell'ultimo anno ha portato la Energy Service Company di Bluenergy Group operativa in Lombardia, Piemonte e Liguria, a un incremento del portafoglio clienti del 98%. Conseguente e' l'incremento di volumi di gas venduto e dei servizi energetici che si attesta a +17% rispetto al 2019/20. Ad oggi Rettagliata Tech ha in corso progetti di riqualificazione energetica in ambito Superbonus 110% per un totale dei lavori che ammonta a circa 20 milioni di euro, al netto di quelli in fase di partenza programmati gia' per la fine dell'anno 2021.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 05-10-21 13:33:14 (0359) 5 NNNN